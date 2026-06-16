Un Galileo che contiene Leonardo

Galileo e Leonardo due giganti su cui poggiano le nostre radici di sapere e cultura tra Rinascimento e Rivoluzione scientifica. Al prestigioso museo fiorentino rivive il famoso CODICE ATLANTICO rimosso e smembrato da oltre 400 anni (svilendone il manoscritto) taccuino redatto dal più grande artista e inventore di sempre. Solo al Museo Galileo si accede alla biblioteca digitale (Leonardotheka). Il Codex Atlanticus originale è alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano e raccoglie disegni (le famose macchine volanti!) e didascalie con vari commenti incollati sui fogli grandi degli atlanti geografici, appunto. Arte e scienza non erano distinti in origine per Leonardo.

La parte tecnica e la parte artistica furono divise e finirono la prima a Milano e la seconda alla collezione reale inglese. La magia della ricomposizione è stata possibile solo alla storica casa galileiana fiorentina grazie alla tecnologia digitale. Divulgare didatticamente il Genio di Vinci senza svilirlo è la mission culturale del MUSEO GALILEO in accordo con la VENERANDA AMBROSIANA (un ponte tra passato e futuro) che ci restituiscono un LEONARDO integrale e più vero, reale.







