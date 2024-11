ANIMAZIONE Un gatto 'salvamondo' animato FLOW la favola animata da Oscar sul “mondo da salvare” nelle sale d'autore in riviera

Il lungometraggio animato selezionato per gli Oscar 2025 coprodotto in Francia rappresenterà la Lettonia a Los Angeles. Le tavole artistiche (tecnica CGI: computer generated imagery) in Europa fanno del film un'opera già premiata ad Annecy e presentata dopo Cannes anche a Venezia e Roma. La storia ha come protagonista FLOW, un curioso gatto nero, che affronta un evento apocalittico. Niente dialoghi o persone ma solo rumori e suoni animali. La natura governa un mondo che 'accade' ancora dopo l'alluvione. Una tecnica animata, semplice, quasi elementare che va alla radice del soggetto: tra favola e cartoon c'è l'educational classico. Esseri animali differenti collaborano tra loro per sopravvivere. Il gatto, però, ci rappresenta tutti, e senza parlare...

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: