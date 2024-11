“Il giuocatore” è una delle 16 commedie goldoniane giovanili di metà Settecento scritte in un anno per scommessa... parla di un ludopatico, Florindo. Per soldi si può perdere l'amore e cercarlo mercenario per il vizio del gi(u)oco. Il malato delle carte circuisce l'attempata e ricca sorella di Pantalone, Gandolfa: per l'ultimo azzardo da perdente nelle vita. Teatro “esemplare” pure oggi.