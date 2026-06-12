TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

"Un giardino per Jenni Tamagnini", le iniziative della Scuola elementare di Faetano in ricordo della docente scomparsa

Un parco dedicato, un murales e la mostra delle opere dei piccoli studenti, che hanno fatto un percorso sul tema della pace

di Laura Bonaiuti
12 giu 2026

Un giardino per Jenni Tamagnini: la scuola elementare “Il Mulino” di Faetano ricorda l'amata insegnante scomparasa un anno fa con una giornata di incontro e condivisione e attraverso un progetto di cittadinanza che unisce l'educazione con il tema della pace.

Le parole della coordinatrice della Scuola elementare di Faetano, Serena Felici: " Il progetto parte da una riflessione sui valori della pace ma coniuga anche un'altra volontà, quella di ricordare e rendere vivo il ricordo della nostra cara collega Jenni Tamagnini che è scomparsa lo scorso anno ma ancora vive qui nel sorriso dei bambini nel nostro lavoro, e lei amava la scuola e questo è un modo per ricordarla. "

Il progetto, che ha coinvolto i bambini ma anche tutta la comunità di Faetano che era vicina a Jenni, ha permesso di dedicare un vero e proprio parco alla docente, e inoltre è stato allestito uno spazio espositivo con i lavori creati dai piccoli studenti, tra i quali anche un murales:

"I bambini hanno abbellito questo parco che verrà dedicato a lei, con un murales che rappresenta un giardino, un giardino immaginario dove ogni fiore, ogni pianta ha un colore proprio, una forma propria e il messaggio è proprio quello che la pace si fa così, con persone che sono tutte diverse tra loro, ma che possono convivere e stare bene insieme semplicemente condividendo ogni giorno uno spazio di allegria, di gesti di cura e di gentilezza" ha spiegato Felici.

Una giornata patrocinata dalla Segreteria all'Istruzione e organizzata in collaborazione con la Giunta di Castello di Faetano. Il filo conduttore del percorso educativo è stato il codirosso, un uccellino autoctono della zona che ogni anno ritorna per annunciare la primavera, e da qui il simbolo del viaggio, della rinascita che si coniuga al ricordo di Jenni Tamagnini. Per l'occasione, è stato inaugurato anche un nuovo gioco da esterno donato in sua memoria.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura