"Un giardino per Jenni Tamagnini", le iniziative della Scuola elementare di Faetano in ricordo della docente scomparsa

Un giardino per Jenni Tamagnini: la scuola elementare “Il Mulino” di Faetano ricorda l'amata insegnante scomparasa un anno fa con una giornata di incontro e condivisione e attraverso un progetto di cittadinanza che unisce l'educazione con il tema della pace.

Le parole della coordinatrice della Scuola elementare di Faetano, Serena Felici: " Il progetto parte da una riflessione sui valori della pace ma coniuga anche un'altra volontà, quella di ricordare e rendere vivo il ricordo della nostra cara collega Jenni Tamagnini che è scomparsa lo scorso anno ma ancora vive qui nel sorriso dei bambini nel nostro lavoro, e lei amava la scuola e questo è un modo per ricordarla. "

Il progetto, che ha coinvolto i bambini ma anche tutta la comunità di Faetano che era vicina a Jenni, ha permesso di dedicare un vero e proprio parco alla docente, e inoltre è stato allestito uno spazio espositivo con i lavori creati dai piccoli studenti, tra i quali anche un murales:

"I bambini hanno abbellito questo parco che verrà dedicato a lei, con un murales che rappresenta un giardino, un giardino immaginario dove ogni fiore, ogni pianta ha un colore proprio, una forma propria e il messaggio è proprio quello che la pace si fa così, con persone che sono tutte diverse tra loro, ma che possono convivere e stare bene insieme semplicemente condividendo ogni giorno uno spazio di allegria, di gesti di cura e di gentilezza" ha spiegato Felici.

Una giornata patrocinata dalla Segreteria all'Istruzione e organizzata in collaborazione con la Giunta di Castello di Faetano. Il filo conduttore del percorso educativo è stato il codirosso, un uccellino autoctono della zona che ogni anno ritorna per annunciare la primavera, e da qui il simbolo del viaggio, della rinascita che si coniuga al ricordo di Jenni Tamagnini. Per l'occasione, è stato inaugurato anche un nuovo gioco da esterno donato in sua memoria.







