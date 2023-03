BOLOGNA TEATRI Un grande amore che muore sul palco IL TANGO DELLE CAPINERE di Emma Dante all'Arena del Sole di Bologna in “un amore così grande” di una coppia di anziani amanti coprodotto dal Teatro Biondo di Palermo e da Emilia Romagna Teatro

É un tango d'amore che muore per 'consunzione' tra una anziana coppia di genitori, nonni, amanti. É quindi la danza della vita di due innamorati morenti... due esistenze che durano comunque un giro di tango o una milonga di malinconia. Una solitaria festa di capodanno della nostalgia (bauli, carrillon, pillole, tosse e mal di schiena) cullate da un junk box anni 60 (Tenco, Pizzi, Mina e Morandi). Nell'azione scenica una coppia di corpi che fa intendere qualcosa di carnale e spirituale insieme. La mutua compassione tra marito e moglie che hanno condiviso anche ciò che non si vorrebbe mai spartire. Eppure a volte si cerca di morire prima (separandosi) per paura di perdersi: “come faccio, ora, senza di te”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: