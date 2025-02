SPETTACOLI ROMAGNA Un grande (e grosso...) Arlecchino-Truffaldino Un improbabile e sovrappeso, goffo, “ARLECCHINO?” di Marco Baliani protagonista Andrea Pennacchi al Comunale Dante Alighieri di Ravenna

Una riscrittura goldoniana su canovaccio da Commedia dell'Arte stravolta dal 'peso' dell'attore in scena: Pennacchi è di una bellezza debordante quanto originale, Arlecchino. Uno spettacolo che fa ribollire la commedia, il cabaret e il burlesque, in un calderone frizzante che ubriaca come un tino creativo, pieno, a settembre...

