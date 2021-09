EVENTO LIRICO EMILIA Un Gustavo III speciale al Festival verdiano Tutto pronto al Regio di Parma per l'Inaugurazione del Festival Verdi tra poco UN BALLO IN MASCHERA su progetto di Graham Vick per la regia i Jacopo Spirei dirige coro e sinfonica Roberto Abbado

Il “Ballo” dell'inglese Graham, regia del suo assistente per 20 anni l'italiano Spirei, “è un gioco del destino e una follia” di due artisti capaci di mettere in scena il cambiamento sociale attraverso gli individui e i personaggi lirici. E' un GUSTAVO III che si muove in Svezia dalla edizione originale di Verdi per la prima romana del 1859 poi censurata e riambientata nella Boston coloniale. Mascheramenti e travestimenti del monarca fino alla più grande creazione artistica: la sua stessa morte. Libretto 'sevedese', quindi, in una operazione di partitura già tentata da Claudio Abbado a Bologna nel 1989, protagonista Pavarotti (qui re Gustavo e Piero Pretti). I media Rai hanno promosso festival e opera a Parma, Capitale della Cultura 2020+2021.

Commento critico di JACOPO SPIREI Regista dell'allestimento

