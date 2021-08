Un incontro sulla leadership e un'asta di beneficenza concludono il Festival Gentile San Marino

Buona risposta anche per gli eventi che hanno portato alla conclusione del Festival Gentile di San Marino, durante il quale si è parlato dell'importanza che la gentilezza, intesa anche come ottimismo, felicità e gratitudine, gioca nella vita di tutte le persone. In linea con il diktat della rassegna, per la conclusione è stata organizzata un'asta di beneficenza, in cui sono stati messi in vendita alcuni quadri realizzati dall'artista eco-sociale Isabella Mandelli. L'asta si è tenuta nel Foyer del Teatro Titano, mentre sul palco, sempre durante la serata, si è tenuta un'esibizione di balletto della compagnia Les Italiens de l’Opéra de Paris. Nel pomeriggio si è invece tenuto un ultimo salotto culturale, con questa volta al centro il tema della leadership. Uno dei messaggi trasmessi è stato quello di proporre una nuova idea di leader, in grado di aprirsi all'innovazione, portando a un futuro migliore.

