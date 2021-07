Un istrione sul palco scatta 'polaroid'

Un “cunto” (racconto popolare siculo quasi una filastrocca campagnola) oramai un vero e proprio cult in un monologo molto amato in un decennio di repliche da nord a sud. Tindaro ha il nome giusto per interpretare a turno tutti i personaggi famigliari dei Granata che assomigliano tanto ai nostri: nonni, padri e zie, un po' così, alla contadina... ANTROPOLAROID è una serie di istantanee vecchie e nuove, in bianco e nero o chiaroscuro colorato a mano, ogni pastello nelle mani di TINDARO GRANATA assume sfumature imprevedibili in uno spettacolo di cupa bellezza che fa pensare all'amore, alla libertà, all'uomo.

Commento di TINDARO GRANATA Attore e autore teatrale