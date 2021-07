BOLOGNA FESTIVAL Un istrione sul palco scatta 'polaroid' Teatri di Vita bolognese per il festival “Cuore d’Aria” presenta stasera alle 21 La saga della famiglia siciliana raccontata da Tindaro Granata in ANTROPOLAROID un successo che dura da 10 anni

Un “cunto” (racconto popolare siculo quasi una filastrocca campagnola) oramai un vero e proprio cult in un monologo molto amato in un decennio di repliche da nord a sud. Tindaro ha il nome giusto per interpretare a turno tutti i personaggi famigliari dei Granata che assomigliano tanto ai nostri: nonni, padri e zie, un po' così, alla contadina... ANTROPOLAROID è una serie di istantanee vecchie e nuove, in bianco e nero o chiaroscuro colorato a mano, ogni pastello nelle mani di TINDARO GRANATA assume sfumature imprevedibili in uno spettacolo di cupa bellezza che fa pensare all'amore, alla libertà, all'uomo.

fz

Commento di TINDARO GRANATA Attore e autore teatrale

