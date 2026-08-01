Un lago di bellezza intorno a un film

Un gioiello incastonato sull'acqua: la cittadina dell'alta Tuscia ai confini con l'Umbria sceglie l'immagine cinematografica e la scrittura filmica per raccontare la bellezza di un intero territorio caratterizzato dal più grande lago vulcanico d'Europa. Chiese, palazzi signorili e il borgo antico, con le isole riflessi nel paesaggio lacustre dall'alba al tramonto. PERPETUAL (il titolo del cortometraggio) per consegnare alla gente mediante un audiovisivo complesso e differenziato una testimonianza turistica nel tempo. Destinazione BOLSENA in un'immagine autentica del viterbese inimitabile in regione.







