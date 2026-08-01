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Un lago di bellezza intorno a un film

La Tuscia con Bolsena e il suo lago rilanciano l'immagine dell'alto Lazio con un piccolo film tra turismo, storia, e poesia

di Francesco Zingrillo
1 ago 2026
Un lago di bellezza intorno a un filmUn lago di bellezza intorno a un film
Un lago di bellezza intorno a un film

Un gioiello incastonato sull'acqua: la cittadina dell'alta Tuscia ai confini con l'Umbria sceglie l'immagine cinematografica e la scrittura filmica per raccontare la bellezza di un intero territorio caratterizzato dal più grande lago vulcanico d'Europa. Chiese, palazzi signorili e il borgo antico, con le isole riflessi nel paesaggio lacustre dall'alba al tramonto. PERPETUAL (il titolo del cortometraggio) per consegnare alla gente mediante un audiovisivo complesso e differenziato una testimonianza turistica nel tempo. Destinazione BOLSENA in un'immagine autentica del viterbese inimitabile in regione.




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