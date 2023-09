FESTIVAL CINEMA VENEZIA Un Leone80 molto atteso Si conclude stasera l'edizione n°80 della Biennale Cinema di Venezia in serata il gala del Leone d'Oro. Intanto cresce la febbre dei vincitori tra indiscrezioni e gossip

La mostra-esposizione cinematografica nasce nel 1932 nell'ambito della XVIII Biennale d'arte e da allora la consuetudine vuole che il film di chiusura sia un'anteprima fuori concorso. Quest'anno è LA SOCIEDAD DE LA NIEVE dello spagnolo Juan Antonio Bayona prodotto da Neflix. Film sul disastro aereo uruguaiano avvenuto nel 1972 sulle Ande. A bordo la squadra nazionale di rugby in trasferta verso il Cile. 16 su 45 i sopravvissuti che si nutrirono di carne umana. Chi vincerà il Leone d'Oro per il miglior film n°80? Quello che ha più impressionato secondo i critici è POOR THINGS di Lanthimos con Emma Stone, una Frankenstein donna sconvolgente. GREEN BORDER della Holland sulla tragedia migranti ai confini della guerra in Bielorussia è il secondo nome. Su tutti MAESTRO di e con Bradley Cooper con al centro il genio musicale di Leonard Bernstein innamorato della moglie. Intanto Rai Cinema fa un primo bilancio del contributo dato alla rassegna con varie opere prodotte e distribuite anche in sala. Per la prima volta la Rai è stata presente sul Lido con 5 film in concorso e 4 opere fuori concorso. Sempre più alta la qualità del servizio pubblico nella diversità dei soggetti. Autori e storie molto attesi dal pubblico non solo italiano.

