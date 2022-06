Un "Leviatano" di stupidità

Il fatto drammaturgico arriva dal romanzo LEVIATHAN di Auster ma ci approda dopo una rilettura biblica (Devide e Golia) e l'influenza dello scrittore ribelle, saltato su una bomba da lui confezionata, Benjamin Sachs. Poi arriva l'incontro con Carmentalia e la Confraternita del Chianti in network di residenze teatrali. La Teoria della Stupidità sociale (Effetto Dunning-Kruger) nasce da un fatto di cronaca americana; una doppia rapina a volto scoperto... Ne 95 un quarantenne svuota due banche a Pittsburgh cospargendosi di limone il viso: suggestionato dall'inchiostro simpatico credeva di essere invisibile. Storia rock e spettacolo pop anni 90 con al centro un uomo solo tra le rovine americane e in filigrana in controluce uno stupido come tanti (un deficiente abbagliato e stupito dalla luce...).

fz