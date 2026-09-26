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Un Maigret tra Simenon, Bonitzer, e Hitchcock

“MAIGRET - l'amore e la morte” di Pascal Bonitzer interpretato da Denis Podalydès film giallo tratto dal romanzo “Maigret e gli aristocratici” di Simenon in sala nel weekend

di Francesco Zingrillo
26 set 2026

GEORGES SIMENON era belga ma parigino d'adozione sin dagli anni '20 del Novecento. Il libro “Gli aristocratici” è ambientato negli anni '60 mentre il film nei primi del Duemila: eppure la magia permane anche grazie a Hitchcock contemporaneo dello scrittore fino agli anni '50. Per gli autori Aristocrazia e borghesia convivono. Società diverse che l'ispettore MAIGRET rende assimilabili per la dimensione reale e a tratti soprannaturale dell'azione investigativa: il mistero è la vera suggestione (letteraria e cinematografica) che attrae. Dialoghi e personaggi orditi e stagliati per l'ascolto e l'osservazione (una rivoluzione a-digitale e anti-algoritmica).




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