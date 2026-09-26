Un Maigret tra Simenon, Bonitzer, e Hitchcock

GEORGES SIMENON era belga ma parigino d'adozione sin dagli anni '20 del Novecento. Il libro “Gli aristocratici” è ambientato negli anni '60 mentre il film nei primi del Duemila: eppure la magia permane anche grazie a Hitchcock contemporaneo dello scrittore fino agli anni '50. Per gli autori Aristocrazia e borghesia convivono. Società diverse che l'ispettore MAIGRET rende assimilabili per la dimensione reale e a tratti soprannaturale dell'azione investigativa: il mistero è la vera suggestione (letteraria e cinematografica) che attrae. Dialoghi e personaggi orditi e stagliati per l'ascolto e l'osservazione (una rivoluzione a-digitale e anti-algoritmica).







