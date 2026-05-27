Fanti vedeva il PCI emiliano come “via italiana al socialismo” con Giorgio Amendola. La realizza nei fatti con un compromesso di buonsenso oltre i massimalismi di ieri e i totalitarismi di oggi. Un'architettura politica non ideologica che ereditava la lezione di Dozza del '56 e la sfida di Dossetti in piena guerra fredda: il laboratorio bolognese della trasformazione.
Un modello che andava (e va) lontano
“GUIDO FANTI, il visionario” di Soglia-Stanzani al Modernissimo di Bologna racconta la storia del “modello emiliano” nato a fine anni '60 da un sindaco che seppe immaginare il capoluogo e la regione anni 2000
27 mag 2026
Fanti vedeva il PCI emiliano come “via italiana al socialismo” con Giorgio Amendola. La realizza nei fatti con un compromesso di buonsenso oltre i massimalismi di ieri e i totalitarismi di oggi. Un'architettura politica non ideologica che ereditava la lezione di Dozza del '56 e la sfida di Dossetti in piena guerra fredda: il laboratorio bolognese della trasformazione.
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