TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Un modello che andava (e va) lontano

“GUIDO FANTI, il visionario” di Soglia-Stanzani al Modernissimo di Bologna racconta la storia del “modello emiliano” nato a fine anni '60 da un sindaco che seppe immaginare il capoluogo e la regione anni 2000

di Francesco Zingrillo
27 mag 2026

Fanti vedeva il PCI emiliano come “via italiana al socialismo” con Giorgio Amendola. La realizza nei fatti con un compromesso di buonsenso oltre i massimalismi di ieri e i totalitarismi di oggi. Un'architettura politica non ideologica che ereditava la lezione di Dozza del '56 e la sfida di Dossetti in piena guerra fredda: il laboratorio bolognese della trasformazione.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura