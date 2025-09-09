Un moderno amore alla Brontë

Tra letteratura vittoriana, cinema e social-tv-spettacolo ai confini del web, c'è comunque il pubblico (in questo caso giovanile) per CIME TEMPESTOSE alla VIA COL VENTO un tantino spinti ma non troppo... (e non sappiamo cosa resta della sensualità di Emily Jane Brontë o della sorella Charlotte). Heathcliffe e Catherine si amano comunque... (alla grande) e le prime immagini anglo-americane del film pronto per San Valentino prossimo ci restituisco un erotico/ tossico/ addolcito... musicato dalla inglese CHARLI(E) XCX (mica male).







