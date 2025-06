SPETTACOLI ROMAGNA Un mondo tutto fatto di violenza CON LA CARABINA di Licia Lanera tratto dalla francese Pauline Peyrade per il Festival Bonsai al Teatro Ferrara Off

Una pièce cruda e feroce che offusca il cuore e non fa mai pensare all'amore: violenza sessuale e stupro reiterati nel tempo dalla vendetta. Un caso di cronaca vera. Una bambina di 11 anni (consenziente per il tribunale!) in ambiente famigliare con l'amico del fratello più grande che la sottopone a uno stacco di tempo da fermare la vita trasformandola in una corsa alla ricerca di sé attraverso altra violenza (si farà giustizia da solo, poi...) oltre quella subita e rimastale dentro.

