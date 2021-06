INIZIATIVE PER L'INFANZIA "Un Monte di Libri": il piacere della lettura e dell'ascolto nei Castelli, offerto dalla Ludoteca

"Un Monte di Libri": il piacere della lettura e dell'ascolto nei Castelli, offerto dalla Ludoteca.

Nell'ambito delle iniziative socioculturali per l'infanzia, ieri in Piazza della Pace a Montegiardino prima tappa della serie di incontri di lettura, "Un Monte di Libri" a cura della Ludoteca Pologioco con il sostegno della Segreteria di Stato per l'Istruzione. Lettori volontari, con cadenza settimanale, seguono un itinerario che toccherà via via tutti i Castelli della Repubblica. Una iniziativa dedicata ai più piccoli, dall'indiscusso valore emotivo-relazionale, creando però momenti di condivisione intergenerazionale attraverso il piacere della lettura e dell'ascolto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: