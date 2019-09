Un Monte tutto da mangiare...

Nel video l'intervista a Stiven Ciacci, Associazione "Il Garage"

Dal 13 al 15 settembre in Centro storico i percorsi enogastronomici e le eccellenze culinarie del territorio. Itinerari del gusto in 13 ristoranti e locande tipici con piatti della tradizione sammarinese. Menù che spaziano dalla produzione locale ai piatti regionali e internazionali. “Un piatto al giorno per gustare San Marino fino in fondo...” immersi nel Patrimonio mondiale UNESCO. Oltre 35 gli stand e i point in piazze e vie con vari chef. Dimostrazioni e ricette dedicati alle tipicità del territorio e circondario a base di carne e pesce. Lo street food creativo spazierà in tutti i campi dell'arte culinaria con tante novità durante lo showcooking guidato da Luigi Sartini. Sinergie e collaborazioni con esercenti e commercianti di Città in campo artigianale, turistico e dell'intrattenimento. Party d'apertura al Campo Bruno Reffi e dj-set oltre a spettacoli live lungo le serate sammarinesi del gusto. Spazi benessere e relax per tutti agli Orti Borghesi.

