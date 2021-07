PRIMA FILM REGIONE Un "Mostro" emiliano-romagnolo in Svizzera Emilia Romagna Film Commission porta una produzione tutta regionale in anteprima elvetica al Festival di Locarno con IL MOSTRO DELLA CRIPTA di Daniele Misischia nelle sale italiane da agosto

Locarno è il posto più giusto e il festival storico di maggior prestigio, almeno a nord del Belpaese alpino, per presentare una follia all'italiana come IL MOSTRO di Misischia in versione emiliano-romagnola. LA CRIPTA (e le location) della vicenda gialla da horror comedy è tutta made in Bologna, San Giovanni in Persiceto, Casalecchio, Pianoro e Bobbio per non dire altro tra alta Emilia e Romagna bassa. Lungometraggio coprodotto dai Manetti Bros cosceneggiatori del copione. La sinossi: il giovane nerd Giò a fine anni 80 riscontra nelle storie disegnate da un'improbabile matita pazza, Diego Busirivici, i presupposti polizieschi del numero speciale, SQUADRA 666 – IL MOSTRO DELLA CRIPTA, in un serie di eventi a suon di brividi (morte e risate!?) vissute davvero in paese con gli amici. Colpi di scena a non finire intorno al coprotagonista interpretato dall'attore LILLO (Petrolo) che stavolta recita con ironia da istrione tra i giovani artisti debuttanti al festival elvetico (Tobia De Angelis e Amanda Campana con Nicola Branchini), insomma, un comico in scena ma senza Greg.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: