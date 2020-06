Un MOTUS allo SPERIMENTALE pesarese un po' di Santarcangelo

Il Cinema Teatro SPERIMENTALE di Via Rossini a Pesaro si fa notare da decenni (esiste dal 1965) per le produzioni artistiche innovative, che spaziano dalla 7^ Arte al palcoscenico tra prosa, danza e concerti. Dopo il lockdown riaprono platee e gallerie proponendo i MOTUS riminesi con un evento d'impatto proprio sul cinematografo. Un'incursione “verde, intesa come CHROMA KEYS” dentro all'effetto cinema: immagine x sequenza tra finzione e trucchi stereoscopici. Performance e installazioni sul corpo “alieno”, spostando figure “frame by frame”, dal “green screen” al proscenio. Fondali verdi e citazioni filmiche del secolo scorso fino a LARS VON TRIER. Durante la serata pesarese, replicata domenica 21 alle 21, il pubblico in presenza e sicurezza completerà dal vivo la sceneggiatura: è anche questo è un momento di ritorno alla speranza dell'arte per tutta la gente di spettacolo (attori, tecnici e operatori della comunicazione multimediale).

fz