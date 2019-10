Un Mozart 'inglese' nel Don Giovanni solo al cinema

Il genio di Mozart nell'opera buffa capolavoro d'occidente e di ogni tempo su libretto italianissimo di Lorenzo Da Ponte, che fu al servizio del Sacro Romano Imperatore, GIUSEPPE II. Regia teatrale del danese Kasper Holten direttamente dal teatro londinese di Coven Garden dirige l'orchestra Hartmut Haenchen per le musiche di Charles - Francois Gounod. Tra i cantanti nel cast, protagonista di successo nei panni di LEPORELLO, il nostro Roberto Tagliavini. L'antieroe amoroso e ironico seduttore seriale, Don Giovanni, è interpretato da ERWIN SCHROTT. Uno spettacolo nello spettacolo con le prove del cast, il set, i musicisti e tutti i personaggi proposti nel backstage cinematografico durante l'intervallo. Una serata tutta d'un fiato senza interruzioni con tanta musica da vedere in alta tecnologia frammista a filmati e interviste dietro le quinte (proprio come all'opera, il cinema nel proscenio, sul palcoscenico, a sipario aperto e chiuso).

