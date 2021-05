SAL CINE CIRCONDARIO Un "Multiplex" di film per l'estate riminese Riapre la multisala di Rimini con la prima del film MORRISON di Federico Zampaglione presente alle Befane con il cast e il patron di Giometti Cinema pronto alla sfida estiva

Una rinascita, riminese e a giugno riccionese, in riapertura post pandemica Le Befane spalancano le 12 sale 'sicuri' di sognare anche in musica. MORRISON è un localino galleggiante sul Tevere dove suonano un'anima giovane e una ex rockstar sul viale del tramonto. Lo abita un'attrice in carriera e ospiti veri come Ermal Meta (recita e fa il critico musicale) e Alessandra Amoroso. Zampaglione porta a Rimini una sorpresa... un suo personale reset cinematografico che commuove. Un'estate al mare da amare non senza il cine.

fz

