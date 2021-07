Un 'Mundus' di folclore italiano

VIAGGIO IN ITALIA è un progetto di musica della tradizione regionale sia vocale sia strumentale. Un percorso originale tra ballate, serenate, ninne nanne e tarantelle da cantare e ballare. Repertori su arie settecentesche tratte dalle villanelle e romanze contadine, di mare e di montagna. L'intento di SPARAGNA è “camminare sulla musica” nelle piazze del Belpaese. AMBROGIO è allievo di Diego Carpitella entrambi noti per le ricerche sulla tradizione musicale e canora contadina del centro-sud. Organetto, strumenti nazionali (zampogne e ciaramelle) violini e fiati nel 'teatroMusica', l'insieme crea quel clima da festa di paese che ha radici tra Medioevo e Settecento (pizzica, tammuriata e ballo della Taranta). L'Emilia-Romagna a nord fa capo alle tradizioni padane e lombardo-venete come in parte Ferrara mentre a sud, in Romagna, risente della cultura marchigiana e del centro non senza l'influenza della Toscana alta. Le tappe regionali del tour raccolgono l'esperienza fatta in questi mesi da BandaDante in poesia anche a braccio con Davide Rondoni secondo un sentire comune che ci coinvolge nei 700 anni della morte dell'Alighieri tra pop e avanguardia.

