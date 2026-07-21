EVENTI EMILIA Un Mundus di Mou in "Circles" CERCHI tour con ERICA MOU al Palazzo dei Principi di Correggio per MUNDUS FESTIVAL

“Cerchi” è la circolarità temporale in musica che è in ogni persona. MOU in trio (basso/batteria e violoncello) 'cantafolk' tutto suo: personale e intimo. Settimo disco della cantautrice che tradisce influenze nordamericane da cantastorie. Concita De Gregorio ha collaborato con ERICA per i testi. Erica Mou suona, scrive, e recita in un cerchio vitale...

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