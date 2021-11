CONCERTO EMILIA ROMAGNA Un "Muro" di musica romana a Bologna IL MURO DEL CANTO la band romana porta in tour il nuovo singolo CONTROVENTO stasera al LOCOMOTIV CLUB di Bologna il live con i nuovi pezzi del disco in uscita nel 2022

1O anni di concerti folk rock IL MURO, fatta la tournée estiva, arriva dopo lo stop pandemico al Parco delle ex ferrovie in città con un mix tra sentimento e politica di pezzi nuovi e repertorio passato. Mai didascalici pronti a incontrare persone in ogni parte d'Italia sempre da Roma. Energia d'unione con “il popolo avverso che si (ri)unisce” - spiega il frontman-voce narrante, Alessandro Pieravanti- di nuovo in Emilia. CONTROVENTO è il singolo già scaricatissimo su piattaforme e web costellato di nuove tracce: COMETA e LUPA. La band ha ospitato romani eccellenti come l'attore Giallini per arricchirsi di testimonianze forti trasposte nei testi. Una chiave di lettura dei problemi della gente più che mai attuale con le nuove istanze di piazza il MURO DEL CANTO si trasforma in grido romano (storico) e romanesco (popolare) di libertà.

fz



I più letti della settimana: