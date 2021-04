Un museo per Dario Fo e Franca Rame

Dario e Franca: La storia del teatro, il Nobel e l'arte scenica, la letteratura e la politica della coppia di artisti vissuta tra Milano e la Romagna per oltre 60 anni lavorando, dagli anni 70 e anche tra il 2010 e il 2015, a San Marino con spettacoli, mostre e laboratori, nei teatri e al Museo San Francesco. Ecco (nel video) l'appello di Dario per lo spazio museale rivolto alle autorità milanesi e italiane. In casa FO-RAME vigeva la regola “per passione la pratica” parole chiavi per affrontare la vita; così sostiene la causa del futuro museo il figlio Jacopo Fo, ricordando i suoi genitori. Tante le firme di intellettuali e artisti perché dopo la dichiarazione d'intenti del 2016 si trovi lo spazio fisico adatto a due giganti dello spettacolo rappresentati in tutto il mondo.

