PETIZIONE ARTE Un museo per Dario Fo e Franca Rame La Fondazione FO RAME promuove un appello per uno spazio museale milanese dedicato ai due artisti in cui ospitare l'intero patrimonio artistico della famiglia rappresentata oggi dal figlio Jacopo

Dario e Franca: La storia del teatro, il Nobel e l'arte scenica, la letteratura e la politica della coppia di artisti vissuta tra Milano e la Romagna per oltre 60 anni lavorando, dagli anni 70 e anche tra il 2010 e il 2015, a San Marino con spettacoli, mostre e laboratori, nei teatri e al Museo San Francesco. Ecco (nel video) l'appello di Dario per lo spazio museale rivolto alle autorità milanesi e italiane. In casa FO-RAME vigeva la regola “per passione la pratica” parole chiavi per affrontare la vita; così sostiene la causa del futuro museo il figlio Jacopo Fo, ricordando i suoi genitori. Tante le firme di intellettuali e artisti perché dopo la dichiarazione d'intenti del 2016 si trovi lo spazio fisico adatto a due giganti dello spettacolo rappresentati in tutto il mondo.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: