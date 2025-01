ANTEPRIMA CINELIRICA Un musical cinematografico alla de Chirico “THE OPERA! Arie per un'eclissi” di Livermoore-Cucco, l'amore tra Orfeo ed Euridice, in un musical al cinema

Opera e musical tra acustica strumentale e design elettronici-virtuali in anteprima cinematografica alla Scala di Milano. Il mito classico di ORFEO ed EURIDICE sceneggiato per la modernità. Uno sparo repentino in scena spacca la magia delle nozze dei due amanti: il destino non risparmia la passione eterna, anzi, infierisce con dolore sull'amore. L'ultimo abbraccio prima che l'anima di lei sia trascinata agli inferi in una fine senza fine... rapita alla passione di Orfeo condannato a desiderarla per sempre in una ricerca senza tempo contro la morte. Il nuovo melodramma metafisico alla de Chirico nella simultaneità delle arti.

