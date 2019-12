Un Natale...Wonderland

Un Natale...Wonderland.

Secondo weekend per il Natale delle Meraviglie, con il Centro storico di Città preso d'assalto dai turisti. Per la gioia di grandi e piccini alle 16, al Titano, il primo dei grandi show del cartellone di Natale: Wonderland, uno spettacolo per le famiglie portato in scena dalla compagnia Liberi di…Physical Theatre, di nuovo a San Marino con una prima nazionale. La nuova produzione teatrale ha visto protagoniste acrobazie, danza aerea e magiche illusioni.



I più letti della settimana: