Un nevrotico Molière visto dalla discoteca

IL MISANTROPO è un testo moderno al presente nato da un canovaccio del teatro seicentesco francese divenuto un copione della Commedia dell'Arte anche italiana, che l'attore-regista MALOSTI ha trasformato, riadattandolo, in un testo “marionettesco”: e la marionetta principale è lui. Perversa, misogina, livida e scorretta come un maschio violento. Tra moda, rock e discoteche, lo spettacolo sbatte in scena Alceste (filosofo nero buffone), con e contro, la giovane vedova Célimène (l'attrice de' “La grande bellezza”, ANNA DELLA ROSA). Una commedia drammatica in sottile vena comica che trasforma il disagio e la rabbia di un uomo in avversione sociale e politica. Un piccolo figuro ridicolo a confronto con 3 figure femminili in una misteriosa “trinità” di donna.

