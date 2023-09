EMILIA ROMAGNA TEATRO Un non Cechov per il non-teatro del Metastasio Al Teatro degli Atti di Rimini per la rassegna “Città Visibili” NON TRE SORELLE tratto da Cechov prodotto dal Teatro Metastasio di Prato

Qual è il ruolo della cultura in tutto questo. Cechov è nostro, russo, italiano, ucraino... Cosa ne pensano le tre attrici nate in Ucraina delle protagoniste checoviane, come le sentono? Mettere in scena un testo russo oggi è una scelta, che fa pensare (anche i russi). Metastasio di Prato decide di rappresentare un non testo adattando in un non adattamento... TRE SORELLE in un Non Tre Sorelle. Al grido di “ a Mosca, oggi?!” si domandava Cechov cambiando la Letteratura russa del Novecento con un testo tra i più rappresentati di sempre, anche oggi! Il copione diventa dibattito teatrale: durante le prove i testi in copia erano scritti in italiano, russo, ucraino e inglese.

