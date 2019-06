"Un nuovo giorno", San Marino vince concorso internazionale di canto

Una giovane mamma russa e sua figlia sammarinese hanno vinto un concorso internazionale di canto, che si è svolto due settimane fa a Mosca. Un testo per bambini, che parla di tolleranza. E che ha tenuto alta la bandiera di San Marino. Il testo della canzone “Un nuovo giorno” alterna la lingua russa ed italiana; scritto da Yaroslava Olkhovskaya ed interpretata insieme alla figlia sammarinese Vera Stefania, ha vinto un concorso internazionale di musica che quest'anno si è svolto a Mosca, nella seconda settimana di maggio “In nome della vita sulla terra”. Ad unire madre e figlia una passione nota al produttore russo Sergey Viktorovich Dikiy, che ha proposto loro di esibirsi insieme, per rappresentare San Marino alla kermesse. Poche a rigide condizioni: un testo inedito, scritto per i più piccoli, interpretato sul palco da un adulto ed un bambino inseme. Yaroslava lavora in ambasciata russa e si scontra spesso con storie difficili: nel testo, che unisce due Stati così diversi tra loro, ha voluto trasmettere un po' di leggerezza e di calore.

Nel video l'emozione ed il commento di Yaroslava e Vera Stefania Olkhovskaya