Un nuovo mondo Pokémon da Nintendo

"Leggende Pokémon: Z-A"

Leggende Pokémon: Z-A è la prosecuzione in spin-off di successo sin dal 2022 delle leggende ARCEUS in battaglie e azioni più complesse rispetto ai duelli regolari della serie storica. Catture ed evoluzioni in nuove meccaniche di combattimento: insomma, un megagioco futuribile. La città più evoluta diventa “luminopoli”: trasformata e rigenerata, in gergo “gentrificata”, in pratica gli scenari e i movimenti esaltano i colori, toni e rumori. Il centro urbano rinnovato riqualifica la versione X e Y del 2013. Un posto accogliente per persone e pokémon. Il piano architettoniche rivela scelte urbanistiche strane... niente panchine per senza dimora, ad esempio. Barriere divisorie 'ostili' e aggressive per il decoro che discriminando fanno spazio a scenografie diverse. Z-A è compatibile con Nintendo Switch 2025. Annunciato anche un gioco di Campioni per dispositivi mobili Android e iOS. Sembra tornare il vecchio filone legato al Nintendo 64 anni 90. Il servizio POKEMON HOME permette sfide e battaglie online in tutto il mondo.