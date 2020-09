VITA DELLA CHIESA Un nuovo sacerdote da San Marino nel nome di Don Bosco Solenne celebrazione presbiterale a Murata di Città, Don Mattia Benedettini, nuovo prete salesiano consacrato dal vescovo Andrea in diocesi

Ordinazione sacerdotale stamattina alla Chiesa dei Santi Pietro, Marino e Leone di Murata. Don Mattia Benedettini cresciuto spiritualmente nell'Oratorio salesiano sammarinese è stato consacrato sacerdote. La cerimonia presieduta dal vescovo Turazzi ha visto la presenza di diocesani e parrocchiani oltre al padre superiore dei salesiani e ai seminaristi di Bologna. Una cerimonia sobria nello spirito di don Bosco presenti anche alcuni sacerdoti della Diocesi. Don Mattia si è dedicato all'animazione e al discernimento vocazionale.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ha studiato teologia pastorale e dopo una maturazione lenta ha sperimentato l'apostolato salesiano in Emilia. Da oggi abbiamo un nuovo sacerdote mentre il parroco emerito di Fiorentino, don Ivano Bicego, lascia San Marino per tornare al Sacro Cuore di Bologna da dove è venuto Mattia Benedettini. Durante la solenne consacrazione del nuovo presbitero monsignor Andrea Turazzi ha annunciato la GIORNATA DEL MANDATO per domani dalle 16 alle 18 sempre in chiesa a Murata. L'assemblea domenicale contingentata che si svolgerà a San Marino Città, anche in collegamento sui social diocesani, prende spunto dal messaggio: “essere speranza in un mondo ferito”.

fz



I più letti della settimana: