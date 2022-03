Un nuovo teatro "telescopico" ravennate

Torna il RASI (ex chiesa e riferimento storico cittadino per lo spettacolo) disvelato ai cuori dei romagnoli aperto all'arte regionale e internazionale anche con la sperimentazione ravennate molto considerata in Italia. Gradinata telescopica mobile, platea e laboratorio, sale autonome per mostre e rappresentazioni: questo è il NUOVO RASI, una risorsa intorno a noi. Riprogettato e ristrutturato in 6 mesi: un record. E le poltrone sono in vendita (appello di supporto all'emergenza guerra-pandemia) per aiutare la Croce Rossa!

