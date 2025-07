SPETTACOLI REGIONE Un Odisseo veneto teatrale UNA PICCOLA ODISSEA di Andrea Pennacchi al sito archeologico del Festival di Teatro Antico di Veleia Romana a Piacenza

Il viaggio di Odisseo è quello dell'infanzia di Andrea: piccolo e bambino un ritorno alla figura femminile del cuore di Pennacchi. L'attore possedeva una edizione Garzanti sgualcita e rovinata dall'acqua come la pelle di Ulisse in mare per anni. Il testo di Omero è “un racconto di racconti” che abbiamo tutti dentro nel profondo... Da leggere ma non da recitare se non facendola propria come l'autore dello spettacolo in musica e impressioni letterarie a più voci di un film... Una storia breve di pochi giorni. Nòstos, un itinerario-ritorno corto, che approda sull'isola della vita passata: ITACA. La casa perduta riemerge come uno scoglio dopo la mareggiata di notte: un amore.

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: