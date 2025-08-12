MUSICA Un omaggio alla musica dance italiana e internazionale al San Marino Outlet Experience Mercoledì 20 agosto, DJ Molella, Alexia e il progetto Double You protagonisti della serata "The Night Is On Fire". Negozi aperti fino alle 23 e saldi di fine stagione

Un omaggio alla musica dance italiana e internazionale al San Marino Outlet Experience.

Una serata per celebrare la musica dance italiana e internazionale, gustandosi un aperitivo o una cena e arrichendo il tutto con dello shopping. Mercoledì 20 agosto, dalle 20:00 alle 23:00, la Event Plaza del San Marino Outlet Experience ospiterà il format Nights is on fire di Dj Molella, una serata che vedrà salire sul palco anche altre due icone della musica dance anni 90’: Alexia e Double You. Per l’occasione i negozi, i bar e i ristoranti del centro resteranno aperti fino a tardi.

Proprio questa serata sarà l'occasione per il lancio della promozione “Saldi Last Call”, con sconti fino al 70% su marchi presenti nel centro.

Conosciamo meglio gli ospiti che animeranno l'evento: DJ Molella, alias di Maurizio Molella, è un DJ, produttore e volto radiofonico italiano di grande fama. Ha iniziato negli anni ’80 nelle radio locali per approdare nel 1986 a Radio Deejay, contribuendo a programmi iconici come Do Re Mix. I suoi successi da produttore includono brani come Revolution (1992), Confusion (1993) e il singolo campione d’ascolti Change (1994). Ha prodotto anche hit internazionali come Freed from Desire di Gala (1996).

Alexia è un’icona della eurodance italiana anni Novanta. Debutta nel 1994 con Think About the Way (Ice MC) e ottiene il successo con hit come Summer Is Crazy, Uh la la la, The Music I Like, Goodbye, diventando una delle poche artiste italiane ad aver ottenuto dieci singoli top-ten, di cui quattro alla numero uno. Alexia ha venduto milioni di dischi (oltre 10 milioni), vinto il Festival di Sanremo nel 2003 (Per dire di no) e partecipato nove volte consecutive al Festivalbar.

Double You, è un gruppo italiano nato nel 1985, fondato da William Naraine, Franco Amato e Andrea de Antoni. Il loro grande successo internazionale è arrivato nel 1992 con una cover dance di Please Don’t Go, che li ha consacrati, contribuendo a vendere oltre 3 milioni di dischi.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: