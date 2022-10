Un'opera anticonformista a cartoni

Andrey Kharzhanovsky è un maestro ultraottantenne dell'arte di animare il cinema con le sue tavole: disegni, pitture e figura simboliche a cartoni classiche della scuola russa, portati in Italia da Tonino Guerra grazie alla moglie Lora. “IL NASO, la cospirazione degli anticonformisti”, tratta dal racconto di Gogol' e dall' opera buffa di Shostakovich, è oggi la più celebrata satira politica sul XX secolo (e non solo... visto che il regista ha firmato l'appello per la pace degli artisti russi e ucraini uniti). Un raccontino surreale e (teatrale) buffo di un burocrate che un giorno si sveglia senza naso... Il malcapitato assessore Kovalev viene a sapere che il suo 'Signor Naso' si trastulla per le strade di Pietroburgo facendosi chiamare “Maggiore” (la storia si incrocia nel film con l'amicizia interessata tra BULGAKOV e STALIN). Il lungometraggio animato del 2020 mette insieme la realtà sovietica e il ventennio putiniano. Le diverse tecniche utilizzate anche dalla troupe sono sogni in una trilogia. Il formalismo messo alla gogna dal comunismo storico ha prodotto l'anticonformismo.