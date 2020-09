Un'opera d'arte BEBÈ ravennate

"Brum" a Ravenna

L'arte bebè è un'opera per bambini piccoli e piccolissimi (da 2 a 6 anni) che nasce per la prima infanzia in spazi teatrali dedicati al viaggio nello spettacolo: BRUM. BRUM, brum... è un suono definito "cosa", che precede la parola, ma ne ha già tutta la sostanza. Un specie particolare di linguaggio di tutti i bambini. Un modo di esprimersi che conoscono da subito e comincia a svilupparsi nello spazio originario tra le braccia della mamma. Il dialogo si può recitare e rendere per figure di luci e ombre. Questo strano mondo tra la fantasia e il reale i più piccoli lo sperimentano e noi impariamo ad interpretarlo: ci educhiamo con loro andando oltre le abitudini più egoistiche. Gli attori e gli autori aiutano tutti, genitori e figli, con il loro sforzo creativo (pedagogico e sociale) a fidarsi degli altri (il bimbo guarda indietro e si butta sorridendo oltre l'ostacolo della vita: come in un sogno): è così che comincia a guardare, toccare, masticare e scoprire... Lo spettacolo, messo in scena da oltre un decennio in casa DRAMMATICO VEGETALE, ha una chiave di lettura letteraria chiara in Saint' Exupery: “NON SI VEDE BENE CHE COL CUORE, L'ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI”.

