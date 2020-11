PRIMA FILM RSM Un Orso (d'Argento) al Concordia: Commedia “social” francese Film tra i vincitori per il 70° della Berlinale al Concordia IMPREVISTI DIGITALI una sceneggiatura comica d'Oltralpe sui rischi dei media in replica anche martedì 24 novembre

Il film dei co-sceneggiatori Delépin-Kervern è una commedia di scrittura dal titolo originale francese “CANCELLA LA CRONOLOGIA” frase fatta per chiunque abbia osato... con il web ed esagerato... con i social (chat, videochiamate e gruppi chiusi vari) strumenti pericolosi per i non “nativi” di una certa età. 3 vicini di case della provincia francese hanno avuto a che fare con problemi di sesso, cyberbullismo sui figli, gioco e dipendenze digitali varie, per non parlare degli acquisti compulsivi: ognuno a modo suo si è messo nei guai. Insieme cercheranno di lottare contro i giganti di internet a suon d'intelligenza artificiale rischiano una guerra alla Don Chisciotte contro le pale eoliche al posto dei mulini a vento. Il regista Benoît Delépine ritira il premio a Berlino, davanti a critici e cinefili vari, parlando del soggetto originale candidamente dichiara: “Viviamo in un manicomio a cielo aperto! Non ci parliamo più. Costretti a nascondere il reale per il digitale cerchiamo la solidarietà sociale ma su internet".

fz

