BERLINALE 73 Un Orso d'Oro per i "matti da slegare" La giuria tedesca con la sua presidenza guidata da Kristen Stewart fa una scelta coraggiosa assegnando il premio principale a un documentario francese sulla malattia mentale sociale

Fu così pure per Gianfranco Rosi nel 2017 alla Berlinale 66 vinse con un DOCUMENTARIO poetico e drammatico, puro, che avremmo chiamato docufilm. L'Orso d'Oro 2023 all'opera ON THE ADAMANT (Sur l'Adamant)) del francese Nicholas Philibert ha gli stessi crismi e parla degli ultimi: diversità, salute mentale, unicità della persona: bellezza e libertà. I protagonisti, ospiti della piattaforma (adamantina... antipsichiatria contro l'ospedalizzazione grazie ai volontari) sulla Senna, rispondono alla domanda del regista: “Siete matti o cosa?”. Lo decidiamo al mattino se avere o no una bella giornata - dicono - storie di desideri che galleggiano sull'acqua ognuna a misura della sua, propria, follia come per tutti noi d'altronde: MATTI DA SLEGARE.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: