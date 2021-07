Un'ospite di eccezione per PulsAzioni: Laura Morante si racconta

Confidenze, aneddoti e racconti di vita. Ma sempre con un pizzico di ironia. È così che Laura Morante ha risposto alle domande di Sergio Barducci, davanti ad un folto pubblico raccolto al Campo Bruno Reffi, durante PulsAzioni, la rassegna di teatro cinema e musica organizzata dagli Istituti Culturali.

Un'occasione per raccontare la sua vita di attrice e di donna e per presentare "Assolo", il film di cui è regista e protagonista. Una sorta di autoritratto ironico, in cui ad essere raccontata è Flavia, una donna over 50, alle prese con la crisi di mezza età e con una vita per nulla in ordine. Nel cast attori come Francesco Pannofino, Emanuela Grimaldi, Carolina Crescentini, Angela Finocchiaro e Marco Giallini.

[Banner_Google_ADS]



Attrice riconosciuta a livello internazionale, Laura Morante ha esordito giovanissima a teatro lavorando con attori del calibro di Carmelo Bene, proseguendo poi al cinema con registi come Bernardo Bertolucci, Nanni Moretti e Pupi Avati. Da qualche anno è passata anche dietro la cinepresa, cimentandosi con la regia. L'attrice è stata ricevuta a Palazzo Pubblico e accolta dai Capitani Reggenti, onorati di ospitarla in Repubblica. Il prossimo appuntamento della rassegna Pulsazioni sarà domenica, in collaborazione con Smiaf, e vedrà sul palco i Marlene Kuntz.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: