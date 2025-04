Un papato artistico odierno

L'arte al centro come sfida moderna per l'evangelizzazione dei popoli in dialogo con gli artisti contro la retorica del sacro da sagrestia sempre più lontana dalla gente. Tra spirito e ragione le forme dell'arte hanno permesso al papa gesuita più francescano in assoluto di amare il bello non solo in senso estetico e individuale ma collettivo veramente per tutti. L'universo artistico in tutte le sue sfaccettature attirava il papa che a sua volta attraeva a sé con semplicità e incredibile facilità artisti e creativi in ogni campo tanto da spingerlo a scrivere un testo importante: “LA MIA IDEA DI ARTE” in cui Francesco esorta a commuovere e curare con il linguaggio del buono e del bello il prossimo. “Non smettete mai di interrogare la realtà” - disse durante la visita alla Biennale di Venezia - è segno di Speranza dove Dio parla ancora.