ANNIVERSARIO Un Papero novantenne 'faidaté' L'omaggio della Disney per i 90 anni di Paperino in un nuovo classico cartone animato accompagnato dal numero 3576 da collezione di Topolino

D.I.Y. (faidaté) un Paperino nuovo (DUCK) in un classico cortometraggio anni 60 disegnato per festeggiare i 90 anni di Paperino: nato il 9 giugno del 1934 come un papero bianco vestito alla marinara con il becco giallo dapprima allungato poi sempre più corto-smorfia. Voce stridula incomprensibile, perennemente arrabbiato, pasticcione e sfortunato: simpatico a tutti. Il progetto del breve episodio del 90° e del mitico Mark Alan Henn agli Studios sin dagli anni 80 e in pensione dal 2023 dopo 43 anni ha diretto D.I.Y. DUCK rispolverando la prima voce originale del doppiatore C.C. Nash. Nella storia 2024 il 'paperotto matto' alle prese con i lavori domestici rischia addirittura di far saltare la casa. Lui, però, è molto più esplosivo di una lampadina fulminata...

