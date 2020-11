Un patrimonio dantesco per RAI e UNESCO

Tra i luoghi di scambio interculturali RAVENNA è una citta che prevede un ingresso dedicato: da terra per la via padana, dal mare sulle rotte bizantine e, infine, sulle strade di Dante da Firenze per i 700 anni della Morte il cammino del SOMMO POETA. Un capoluogo per 3 volte capitale tra arte paleocristiana e Alto Medioevo i mosaici di epoca romana e bizantina in mausolei, basiliche e battisteri, combinano misteriosamente Roma e Costantinopoli. Città romana, gota, bizantina e ortodossa, è stata epicentro e sintesi di stili e tradizioni. Per il VII Anniversario continuerà la LECTURA DANTIS lungo il 2021 risuoneranno ancora i versi tratti dalle 100 letture della Commedia volute dal Sermonti dal 1995 al 1998 anche in chiave internazionale davanti alla tomba in centro storico. La lettura perpetua confermata dal Sindaco Michele De Pascale continuerà ogni sera alle 17 sul sepolcro dell'Alighieri.

