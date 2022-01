Un pesce di nome “Fede”: la Pellegrini al cinema

Stare in apnea e “chiudere gli occhi per vederci meglio”: sentire il cuore... Così, Federica Pellegrini e il suo amore-allenatore, Matteo Giunta, insieme per vincere anche fuori dall'acqua. UNDERWATER è la metafora di una vita in vasca che continua dopo l'ultima fatica olimpionica e il ritiro agli Invernali di novembre 2021 (ultimo passaggio in corsia anche a Riccione). Una nuotatrice da 53 medaglie per 6 ori mondiali (8 volte su 8 sul podio) e 7 europei. La “Divina” sedicenne alle Olimpiadi di Atene 2004. La ragazzina veneziana fragile e introversa che diventa donna. Un mito cresciuto davanti ai nostri occhi entrato nella storia. La più grande di sempre capace di sbagliare, rialzarsi e amare, fino in fondo all'ultima vasca...

