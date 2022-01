DOCUFILM RIVIERA Un pesce di nome “Fede”: la Pellegrini al cinema UNDERWATER storie d'acqua di Federica Pellegrini, racconta l'ultima vasca per la vita nel docufilm per la regia di Sara Ristori in riviera nel circuito multisala romagnola una biografia “subacquea” tra amore e dolore

Stare in apnea e “chiudere gli occhi per vederci meglio”: sentire il cuore... Così, Federica Pellegrini e il suo amore-allenatore, Matteo Giunta, insieme per vincere anche fuori dall'acqua. UNDERWATER è la metafora di una vita in vasca che continua dopo l'ultima fatica olimpionica e il ritiro agli Invernali di novembre 2021 (ultimo passaggio in corsia anche a Riccione). Una nuotatrice da 53 medaglie per 6 ori mondiali (8 volte su 8 sul podio) e 7 europei. La “Divina” sedicenne alle Olimpiadi di Atene 2004. La ragazzina veneziana fragile e introversa che diventa donna. Un mito cresciuto davanti ai nostri occhi entrato nella storia. La più grande di sempre capace di sbagliare, rialzarsi e amare, fino in fondo all'ultima vasca...

