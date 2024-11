ARTE E ARTIGIANATO Un Pesce 'femminile' tutto fatto a mano Come nasce la FISH DESIGN, la genesi del progetto artistico industriale anni 2000, nel mondo del creativo Gaetano Pesce

L'arte nella oggettistica quotidiana by Gaetano Pesce ha una storia viva nel futuro disegnato dall'artigiano Andrea Corsi con il manifesto FISH: “nell'evoluzione (unica e irripetibile) dallo standard. Dall'umanità del difetto”. Cose in resina realizzate a mano inimitabili perché malleabili come il vetro senza esserlo. La Murano di Carlo Scarpa rivive grazie a Pesce in un bijoux. FISH DESIGN è simpatia e sensualità tattile, e visiva, nella forma e nel colore amalgamati in un'idea di elasticità e femminilità: PESCE è DONNA e non può essere altrimenti, pure oggi. L'artigiano non deve più riprodurre pedissequamente il disegno dell'artista ma ne interpreta l'umanità, appunto. Idee fuori dall'ordinario e dall'omologazione delle merci.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: