EMILIA ROMAGNA JAZZ Un pianista israeliano molto americano “SHAI MAESTRO 2” il concerto per piano e tromba del quartetto al Correggio Jazz Festival nell'ambito di Crossroads 2023

SHAI MAESTRO è un pianista di formazione classica nato in Israele e vocato al Jazz dopo l'esperienza con la Cohen Band sceglie l'America. Da leader forma un trio e fa base a New York affermandosi rapidamente in 5 dischi per l'originalità al piano. La recente sperimentazione nell'album Human del 2021 prevede la creativa collaborazione con il trombettista Philip Dizack. Un intenso “jazz feeling” che passa dall'incontro/scontro, piano/tromba. La simbiosi è nel minimalismo colto e popolare: genialità israeliana.

